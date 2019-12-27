شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بالغربية.. والمحافظ يوجه بضورة الاستعداد الجيد تحسبا لوقوع أي حوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وهطلت أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وتحولت الشوارع الرئيسية والميادين إلى برك نتيجة تراكم مياه الأمطار في الشوارع.

من جانبه، وجه محافظ الغربية طارق رحمى رؤساء المدن والأحياء بضرورة قيام المسئولين عن النظافة بشفط مياه الأمطار الراكدة وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبا لوقوع أي حوادث، مضيفا أن هناك غرف عمليات بالمحافظة وبكل مركز ومدينة لتلقي جميع البلاغات والتعامل معها في وقتها.

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