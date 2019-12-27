شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 11 18شبين الكوم 11 18طنطا 11 18دمنهور 12 17الإسكندرية 12 17بلطيم 12 16مطروح 12 18السلوم 10 17سيوة 09 18بورسعيد 12 16دمياط 12 16الزقازيق 13 19الإسماعيلية 13 18السويس 13 18العريش 11 18رفح 11 17رأس سدر 16 20نخل 09 16نويبع 15 23طابا 15 21كاترين 02 15الطور 16 19شرم الشيخ 16 21الغردقة 13 23مرسى علم 14 23الفيوم 12 20بنى سويف 12 21المنيا 12 21أسيوط 08 20سوهاج 08 20قنا 07 21الأقصر 09 21أسوان 08 22أبو سمبل 08 21الوادي الجديد 05 22شلاتين 14 23أبو رماد 13 24حلايب 16 21رأس حدربة 15 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 11 26

المنامة 19 23

أبوظبي 16 24

الدوحة 17 24

الكويت 10 24

دمشق 02 11

بيروت 13 16

عمان 05 08

القدس 07 09

غزة 12 17

بغداد 07 19

مسقط 19 25

صنعاء 04 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 12 18

تونس 11 18

الجزائر 09 16

الرباط 09 21

نواكشوط 16 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 06

إسطنبول 03 09

إسلام أباد 02 17

نيودلهي 05 16

جاكرتا 24 31

بكين -06 04

كوالالمبور 23 31

طوكيو 03 11

أثينا 06 12

روما 03 14

باريس 05 10

مدريد 01 14

برلين -02 04

لندن 07 09

مونتريال 00 05

موسكو -02 01

نيويورك 05 11

واشنطن 05 11