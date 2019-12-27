شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الصادرات ترتفع إلى 5.4 مليون طن.. والموالح والبطاطس والبصل تحافظ على المراكز الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري حول الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتي 25 ديسمبر الجاري، متضمنا ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 مليون و400 ألف طن بدلا من 5 ملايين و197 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements

وأكدت وزارة الزراعة، في تقريرها أن الصادرات بلغت 5 مليون و400 ألف طن من المنتجات الزراعية التي ضمت قائمة أهم المحاصيل وهي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و772 ألف و881 طن، بالإضافة إلى تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 602 ألف و16 طن بصل بدلا من 337 ألف طن العام الماضي، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألف و319 طن، بدلا من 101 ألف طن العام الماضي في حين احتلت الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 120 ألف و213 طن.

وأشار التقرير إلى ان صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و557 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 36 ألف و611 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 27 الف و841 طن، بينما حصدت الفاصوليا المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 الف و667طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10الف و433 طن، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 8413 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 6706 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 3076 طنًا.