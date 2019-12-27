شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن توصياتها لمواجهة موجة "الصقيع" على البطاطس والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المكثفة ولجانها المرورية بتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة وبرودة الجو ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، وموجة الصقيع لعدم التأثير على إنتاج المحصول، وخاصة محصول الخضر الطماطم الشتوية، وزراعات البطاطس.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع (رية سريعة قبل البرد مباشرة). إجراء رية سريعة "على الحامى أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء"، وأهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التى يجب على مزارعيها الحفاظ على الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة، منها محصول الطماطم أقل من 80 يوما، والبطاطس أقل من 70 يوما، والفراولة، والجوافة والموز ومانجو، والبصل والثوم.

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وأوضح التقرير، أن البطاطس الصيفى، لابد أن تتعامل مع التقاوى بمنشطات الإنبات زى الهيومك والفوليك، وقبل الزراعة بيوم يجب إضافة عدد 2 شيكارة سوبر فوسفات محبب على الخطوط للفدان، مشيرًا إلى أن زراعة البصل المنزرع حديثاً فى كل المناطق يتم إضافة 100 كجم سوبر فوسفات محبب على الطينة - والمزروع من أسبوعين أو أكثر يتم الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش الورقى بمعدل 6 سم/لتر ماء (يعنى 1.5 لتر للفدان) ثلاثة مرات بين المرة والأخرى 15يوم، والبصل الذى سوف يأخذ أول رية، الرى الغمر.. على الحوال مع ماء الرى بمعدل 3 لتر مع إضافة 10جم ساليسيليك، الرى التنقيط، بمعدل 2لتر /فدان مع 10جم ساليسيليك.

وأكد أن محاصيل الطماطم، الباذنجان والفلفل والفاصوليا، الطماطم وبصورة خاصة التى أقل من 80 يوما يتم إجراء رية، ولابد من الرش بسليكات البواتسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.. يتم الرش بمعدل 500 مل + 500جم يوريا + 3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء، والإضافة الأرضية مع الرى: لو الرى الغمر يتم إضافة 3 لتر على الحوال مع ماء الرى + 10جم ساليسيليك، ولو الرى بالتنقيط يتم إضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك، الرش بالسيتوكينين حيث يتم استخدامه بمعدل 50مل /100لتر ماء، التعفير بالكبريت الزراعى بمعدل 25 كجم للفدان.

وعن محصول الثوم يتم إجراء رية أخر النهار الرش بسليكات البواتسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.. يتم الرش بمعدل 500 مل + 500جم يوريا + 3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء، والإضافة الأرضية مع الرى: لو الرى الغمر يتم إضافة 3 لترات على الحوال مع ماء الرى + 10جم ساليسيليك. ولو الرى بالتنقيط يتم إضافة 2 لتر +10 جم ساليسيليك.