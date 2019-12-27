شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز توزع فلوسك على ولادك فى حياتك.. اعرف توزعها إزاى من لجنة الفتوى والان مع تفاصيل الخبر
وأما كيفيته: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم فى العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة فى ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم فى العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء».
وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع فى عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم فى الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد فى الهبات والعطايا ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.
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