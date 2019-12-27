شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات ورصف 4 شوارع رئيسية بالعمرانية والدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ عدد من أحياء الجيزة حملات لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى رصف عدد من الطرق بشوارع المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالنهوض بمستوى الأداء، حيث تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، والمهندسة عزيزة محمد مديرة مشروعات الطرق بالحى أعمال رصف وتطوير شارع جمال سالم بالدقى.

وفى إطار خطة محافظة الجيزة نحو رفع كفاءة شوارع حى العمرانية واستكمال عمليه كشط طبقة الأسفلت بشارع الشعب تمهيدًا لرفع كفاءته، كما تم رفع كفاءة شارع سيف النصر من شارع الشعب وفرد ناتج كشط الأسفلت بالشارع وإعادة الشىء لأصله، كما تم البدء فى أعمال بناء سور مديرية الزراعة بشارع محمود سامى البارودى تمهيدًا لتوسعة الشارع طبقًا لخط التنظيم، وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .

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وفى السياق ينفذ حي العمرانية حملة لرفع السيارات المتهالكة بعدد من الشوارع الحيوية والرئيسية بالحي بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك استجابة لمطالب المواطنين، كما واصل الحى أعمال النظافة بالطريق الدائري، حيث تم التنسيق مع هيئة النظافة لعمل حملة لرفع مخلفات وتجريد ورفع السيارات المتهالكة بشارع عثمان محرم وشارع مصرف الكنيسة.

كما تم تركيب بلاط إنترلوك على الرصيف من قبل مدينة الجيزة ناصية شارع أستوديو الأهرام مع خاتم المرسلين بالعمرانية، وإزالة مخالفات بناء لعدم الالتزام بالتراخيص بالعمرانية، حيث تم تنفيذ إزالة فى عقار بشارع ناصر من ترعة الزمر مخالف شروط الترخيص.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ خطة رصف لجميع الشوارع التي تربط شارع الهرم بالشوارع الموازية له وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور البديلة لشارع الهرم، والمقرر غلقه بسبب أعمال خط المترو الجاري تنفيذه بالمحافظة.