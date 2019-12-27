شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غرق عقار بالزيتون فى القاهرة.. والسكان: معرض للانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغاث سكان العقار رقم 57 أ شارع محطة الزيتون بحى الزيتون شمال القاهرة، من غرق أساسات العقار فى مياه الصرف الصحى، ما يهدد بالتأثير على سلامة العقار ويعرضه للانهيار، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى لرئاسة الحى وللصرف الصحى ولم يستجب أحد وبدأت مياه الصرف تحدث تآكل فى الأعمدة الخرسانية للعقار.

وقال فكرى فخرى حبيب أحد سكان العقار، إن العقار مكون من 11 طابقًا وكل طابق يحتوى على 5 وحدات سكنية مبديًا تخوفه من التأثير على العقار وانهياره، مشيرًا إلى أن هناك تسريبًا من ماسورة الصرف الرئيسية بالشارع الى داخل العقار، حيث أظهرت الصور غرق بدروم العقار وتسريب المياه من الحوائط والسقف ما أدى لتراكمها وغرق السيارات الموجودة بالجراج.

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من جانبه أكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أنه سيتم إرسال أحد مهندسى الحى لفحص الشكوى ومعاينة العقار والتأكد من سبب المشكلة وتسريب المياه، وفى حالة وجود تسرب من مياه الصرف الصحى خارج العقار ستتم مخاطبة شركة الصرف لمعالجتها، تحت إشراف الحى، وفى حالة كان السبب من داخل العقار سيتم تحرير محضر ضد المالك وإلزامه بإصلاح وإزالة أسباب المشكلة على نفقته وتحمله المسئولية فى محضر رسمى بقسم الشرطة.

وأضاف رئيس حى الزيتون لـ"الخليج 365"، أن الحى يحرص على التواصل مع المواطنين بشكل يومى وهناك لقاء أسبوعى لرئيس الحى مع المواطنين يحضره مسئولو الحى، ويعرض خلاله كل مواطن مشكلته على حدة ويتم الرد عليها بشكل فورى واتخاذ اللازم لحلها بالمتابعة مع مسئولي الحى وبإشراف مباشر منه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم والحرص على تقديم خدمات تليق بهم والعمل دومًا على تحسينها.