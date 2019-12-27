"طقس خال من الأتربة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحًا أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار وهدوء الرياح وخلوها من الأتربة، مع وجود فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وقال شاهين، لمصراوي، إن هناك انحسارا لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، مشيرا إلى هدوء سرعة الرياح على الوجه البحري والقاهرة ابتداء من غدٍ الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وتتراوح بين 18 إلى 20 عقدة أي ما يعادل 30 - 35 كيلو مترًا في الساعة، على أن تنخفض بمعدلات أقل خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى ثبات درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية من 18 إلى 19 درجة على الوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى عدم تأثر جنوب الصعيد إطلاقًا بالموجة الباردة التي تضرب البلاد، بينما شهد جنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة.

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ونصح شاهين المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، وعدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وتجنب السير جوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، بالإضافة إلى تجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، كما نصح القيادة بهدوء بسبب انخفاض الرؤية، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.