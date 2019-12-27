شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بـ"توت".. اعرف حكاية الشهور القبطية وأصلها عند المصريين القدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذ شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

وهذه التقاويم وإن اختلفت فى خصائصها الدقيقة عن بعضها البعض إلا أنه يمكن إجمالها عمومًا فى نوعين رئيسيين أحدهما شمسى أساسه دوران الأرض حول الشمس، والآخر قمرى أساسه دوران القمر حول الأرض، وثالث مختلط يجمع بين التقويمين الشمسى والقمرى.

التقويم القبطى

كان لقب الأقباط أو القبط فى الأصل يطلق على سكان مصر بوجه عام منذ العصور الفرعونية، واحتفظ الأقباط بالنظام الفرعونى للتقويم المصرى على أساس السنة الشمسية ذات الـ 12 شهرا كل منها 30 يومًا، ولم يأخذ التقويم القبطى بتصحيح التقويم الجريجورى للتقويم الميلادى مما جعل ميلاد المسيح يوافق 7 يناير فى التقويم القبطى 25 ديسمبر فى التقويم الجريجورى.

ويعود أصل هذه التقويم إلى 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا وكل شهر فيه 30 يومًا يضاف إلى ذلك خمسة أيام تسمى الشهر الصغير أو أيام النسى، كما يضاف فى السنة الرابعة يومًا إلى أيام النسى، فتصبح ستة أيام بدلًا من خمسة، وذلك بأمر من بطليموس الثالث سنة 238، فأصبح عدد أيام السنة 365 يومًا مثلها فى ذلك مثل السنة فى التقويم الشمسى.

واحتفظ التقويم القبطى بأسماء الشهور القديمة التى عرف بها التقويم الفرعونى منذ الأسرة الخامسة والعشرين فى عهد الاحتلال الفارسى لمصر، وهذه الأشهر هى "1 توت – 2 بابه – 3 هاتور – 4 كهيك – 5 طوبة – 6 أمشير – 7 برمهات – 8 برمودة – 9 بشنس – 10 بوؤنة – 11 أبيب – 12 مسرى".

حكاية أسماء هذه الشهور:

حملت هذه الشهور أسماء مصرية قديمة ( هيروغليفية )، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية وهى :

1- توت (11/12 سبتمبر) = نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة) .

2- بابة (10/11 أكتوبر) = "آبة " هو الاسم الأصلى للأقصر، وكذلك نسبة إلى عيد أوبت : وهو عيد انتقال الإله آمون من معبده فى الكرنك إلى معبده فى الأقصر.

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3- هاتور (10/11 نوفمبر) = نسبة إلى حاتحور(هاتور فى القبطية) الهة العطاء والحب والموسيقى.

4- كيهك أو كياك (10/11 ديسمبر) = مشتق من التعبير كا-حر-كا أى قرين مع قرين. ومعناه: عيد اجتماع الأرواح عند الفراعنة.

5- طوبة (9/10 يناير) = مشتق من الكلمة المصرية القديمة تاعبت وهو أحد الاعياد.

6- أمشير (8/9 فبراير) = إشارة إلى عيد يرتبط بالإله "مخير"، وهو الإله المسئول عن الزوابع.

7- برمهات (10/11 مارس) = ربما نسبة إلى عيد يتعلق بالملك أمنحتب.

8- برمودة (9 أبريل) = نسبة إلى إله الحصاد الفرعونى (رنودة).

9- بشنس (9 مايو) = نسبة إلى الإله خونسو (خنس فى القبطية) إله القمر عند الفراعنة وممثل دور الابن فى ثالوث طيبة.

10- بؤونة (8 يونيو) = نسبة إلى عيد "أنت" أى عيد الوادى وهو العيد الذى ينتقل فيه آمون من شرق النيل إلى غربه. وكانت الذبائح تقدم تكريماً للراقدين.

11- أبيب (8 يوليو) = عيد الإله أبيبى عند الفراعنة.

12- مسرة (مسرى)7 أغسطس = نسبة إلى مسو-رع أى ولادة رَع .