شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توفير 3500 فرصة عمل من خلال التدريب التحويلى بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الأنشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف قاسم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشباب من سن 18 إلى 25 سنة، يمكنهم الالتحاق بالتدريب التحويلى الذى تقدمه الوزارة من خلال مراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب، بشرط أن يكون الشاب حاصلاً على مؤهل دراسى وذلك لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التى تساهم فى نشر الصناعات الحرفية.

Advertisements

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، خلال استعراض إنجازات عام 2019، أنها نجحت خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 في تدريب 535 شابًا على مهن السباكة والنجارة والحاسب الآلي وغيرها، وبدأوا في العمل في هذه المهن بالمحافظات وسد الفجوة في سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وكشفت الوزارة عن خطتها في مجال التدريب التحويلي، حيث أكدت أنها تستهدف بحلول يونيو 2024 مخطط توفير 3500 فرصة عمل للشباب من خلال هذا التدريب التحويلي للشباب عن طريق تدريبهم على بعض المهن الحرفية متل السباكة والنجارة وأعمال البناء ومتطلبات الحاسب الآلي والملابس والمفروشات والأحذية وغيرها.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد وافق على إتاحة مبلغ 800 ألف جنيه من الوزارة للبدء فى البرنامج التدريبى لعدد 5233 متدرب من شباب الحرفيين فى 17 محافظة خلال عام 2019، بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، فى إطار خطة الوزارة لدعم التدريب لشباب الحرفيين على مستوى المحافظات، لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التى تساهم فى نشر الصناعات الحرفية ، مؤكدًا سعى الوزارة للإسهام فى نشر الصناعات الحرفية وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى لشباب الخريجين، وأنه سيتم إقامة الدورات التدريبية بمراكز التدريب على الصناعات الحرفية بالمحافظات والتى دعمتها الوزارة بالميكنة اللازمة مع تغطية تكاليف هذه الدورة وتوفير الخامات اللازمة للتدريب.