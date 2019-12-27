شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: علاج 148 ألف نخلة ضد سوسة النخيل.. وحملة للفحص والترقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعة بوزارة الزراعة، عن أنه تم معالجة 148176 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء على مستوى محافظات الجمهورية من إجمالي النخيل المنزرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى توفير المبيدات العلاجية الموصي بها بالإضافة الى مواصلة الحملة القومية لفحص وترقيم النخيل للحد من آفة السوسة الحمراء، وزيادة إنتاج التمور.

وواصل معهد وقاية بحوث النباتات ومعهد بحوث البساتين والمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بمواصلة برنامج المكافحة في مناطق الإصابة بسوسة النخيل لحماية الثروة المصرية من النخيل خاصة في الواحات المصرية على مدار العام.

وقال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحملة مستمرة حيث تم تنظيم عدد من الحقول الإرشادية في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتضمنت أعمال المكافحة لسوسة النخيل بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية في عدة مناطق تابعة للواحة، موضحًا أنه تم الانتهاء من ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة.

وأكد تقرير البحوث الزراعية أنه تم الانتهاء من علاج النخيل المصاب بسوسة النخيل بالطرق الثلاث للمكافحة والعلاج وهي (حقن – غمر – باستخدام أقراص الفستوكسين) وكانت النسب كالاتي فيما تم علاجه: الغمر 28.3%، الحقن 66.6%، باستخدام أقراص الفستوكسين 5.1% وكانت نسبة نجاح العلاج 87%، موضحًا أنه تم فحص النخيل الخاص بمركز ومدينة الواحات البحرية بالشارع الرئيسي للمدينة.

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