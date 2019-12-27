شكرا لقرائتكم خبر عن بفائدة لا تتعدى 6%.. شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على على قرض من صندوق التنمية المحلية:
1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية طبقًا لما هو وارد فى بطاقة الرقم القومى.
2. أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.
3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.
5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، والجدية في تنفيذ المشروع.
6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
وأكدت الوزارة، أن الصندوق يستهدف المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب خاصة في القرى والنجوع، ويقدم قروض ميسرة بفائدة بسيطة، لإقامة هذه المشروعات، لافتة إلى أنها وضعت خطة عمل للصندوق حتى يونيو 2024 حيث تستهدف حتى هذا التاريخ إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتمويل 20 ألف مشروع توفر 30 ألف فرصة عمل، ضمن خطة الدولة لمواجهة ومحاربة شبح البطالة بين الشباب خاصة فى المحافظات.
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