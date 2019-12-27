شكرا لقرائتكم خبر عن بفائدة لا تتعدى 6%.. شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، أحد أبرز البرامج والمبادرات التى تمنح من خلالها الوزارة قروضًا ميسرة للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى والقرى والنجوع بالمحافظات، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة بين الشباب، لاسيما وأن الصندوق يمنح قروضًا ميسرة للشباب بفائدة لا تتعدى 6%.



”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على على قرض من صندوق التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية طبقًا لما هو وارد فى بطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

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4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، والجدية في تنفيذ المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.