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بفائدة لا تتعدى 6%.. شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، أحد أبرز البرامج والمبادرات التى تمنح من خلالها الوزارة قروضًا ميسرة للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى والقرى والنجوع بالمحافظات، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة بين الشباب، لاسيما وأن الصندوق يمنح قروضًا ميسرة للشباب بفائدة لا تتعدى 6%.
 

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على على قرض من صندوق التنمية المحلية: 
 

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية طبقًا لما هو وارد فى بطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

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4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، والجدية في تنفيذ المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

 

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن موافقة صندوق التنمية المحلية، حتى نهاية سبتمبر الماضى، على تمويل 4138 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بقروض ميسرة بتكلفة 40 مليون جنيه وفرت 4138 ألف فرصة عمل بقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6% بلغ نصيب المرأة منها 65%.

وأكدت الوزارة، أن الصندوق يستهدف المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب خاصة في القرى والنجوع، ويقدم قروض ميسرة بفائدة بسيطة، لإقامة هذه المشروعات، لافتة إلى أنها وضعت خطة عمل للصندوق حتى يونيو 2024 حيث تستهدف حتى هذا التاريخ إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتمويل 20 ألف مشروع توفر 30 ألف فرصة عمل، ضمن خطة الدولة لمواجهة ومحاربة شبح البطالة بين الشباب خاصة فى المحافظات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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