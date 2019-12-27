شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق ماراثون زايد الخيرى فى السويس بمشاركة 10 آلاف متسابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف محافظة السويس، صباح اليوم الجمعة، ماراثون زايد الخيرى فى نسخته الـ6 على التوالى، بمشاركة 10 آلاف متسابق، وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن السويس استعدت لاستقبال ماراثون زايد الخيرى، مقدمًا الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمارثون لجهودهم المبذولة لنجاح الماراثون، متمنيًا أن يكون أفضل صورة وتنظيم، ويحقق أهدافه الخيرية والإنسانية، مشيرًا إلى عمق العلاقة والحب والأخوة المتبادلة بين أبناء الشعبين المصرى والإماراتى منذ سنوات.

وأعرب محافظ السويس عن سعادته باستضافة السويس لهذا الماراثون، مؤكدًا أننا مستعدون لاستقبال أى حدث رياضى، قائلًا إن السويس ستكون قبلة فى المجالات الرياضية كما هى الآن، مؤكدًا أهمية نشر الوعى بين المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة.

وأكد "صقر"، استعداد الأجهزة التنفيذية والأمنية والمرور والإسعاف والحماية المدنية والشباب والرياضة والجهات المعنية لاستقبال الحدث الرياضى الكبير، ماراثون زايد الخيرى بالسويس 2019، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق.

وينطلق اليوم الجمعة، بمحافظة السويس ماراثون زايد الخيرى فى نسخته الـ6 على التوالى، وأقيمت النسخ الـ5 السابقة من الماراثون الذى نظم فى نيويورك والقاهرة، والأقصر والإسماعيلية.

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وحددت وزارة الشباب والرياضة 7 منافذ لتوزيع الحقائب الرياضية المخصصة للمشاركة فى الماراثون، وذلك فى 4 محافظات؛ هى السويس والقاهرة والجيزة والإسكندرية.

الجدير بالذكر أن فكرة الماراثون التى رسمها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب فكرة إطلاق الماراثون من أبوظبى وانطلقت نحو العالمية عبر بوابة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تاركًا بصمة لها أثرها فى مصر، خصوصًا أن دخله يخصص فى الأعمال الخيرية.

ومن المقرر أن تنطلق ضربة البداية لسباق ذوى الهمم الساعة 7 صباحا من أمام ديوان عام المحافظة وينتهى على الكورنيش، بينما تنطلق ضربة البداية لسباق الأسوياء من عند طريق "القاهرة - السويس" من أمام مدرسة سانت فاتيما الساعة 8 صباحا من وينتهى عند الكورنيش.

وستقوم جميع الأتوبيسات والسيارات الخاصة بإنزال المشاركين قبل كوبرى التوفيقية قبل خط البداية، ومن ثم سيتم التوجه نحو محيط خط النهاية للانتظار فى محيط استاد السويس، "أول طريق الكورنيش"، عند خط النهاية وإقامة حفل الختام لانتظار المشاركين عند العودة.