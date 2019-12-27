التعليم: تعديل الإجراءات للتعاقد مع معلمين قيد الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حقيقة إجراء تعديلات القبول للتعاقد مع معلمين.
وأضاف حجازي، لمصراوي، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بتعديل إجراءات القبول للمتقدمين للتوظيف بالمدارس الحكومية والخاصة.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين على أن الوزارة ما تزال تدرس تعديل إجراءات القبول للتعاقد مع المعلمين.
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