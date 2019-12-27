شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاصفة ثلجية قوية تجتاح ولاية كاليفورنيا وإغلاق الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر إغلاق بعض الطرق السريعة شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، بعد هبوب عاصفة قوية أدت إلى هطول الأمطار والثلوج خلال عطلة الأعياد.





ووفقا لمسئولي وزارة النقل الأمريكية بولاية كاليفورنيا، أنه تم إغلاق 5 طرق سريعة بسبب تساقط الثلوج، حيث أصبحت عدد من المركبات عالقة بسبب تراكم الثلوج فى الطرق السريعة.

وتداول رواد موقع تويتر عدد من الفيديوهات والتى يظهر فيها المواطنين يحاولون دفع سيارات العالقة وسط الطرق بسبب تساقط الثلوج الكثيف واوضح التقرير، أنه تم العثور على سائق متوفى داخل شاحنه بالقرب من أحد الطرق الرئيسية بسبب تراكم الثلوج.





وأضاف التقرير، أنه قد اجتاحت عاصفة قوية في وقت متأخر من مساء عيد الميلاد واستمرت حتى صباح يوم الخميس ، حيث غطت الثلوج الجبال كما سقطت أمطار غزيرة.

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وقال موقع abc7 الأمريكى ، أنه قد تسبب عاصفة عيد الشكر في الشهر الماضي ما يقرب من أربعة أقدام من الثلوج على منطقة بيج بير ، والتى تعتبر الأعنف منذ أكثر من 50 عام، وتم إغلاق الطرق في جميع أنحاء المنطقة وتوفت خدمات بالكهرباء لآلاف العملاء. كانت الثلوج والرياح قوية للغاية حتى أغلقت منتجعات التزلج.





وكانت قد أجلت فرق الإنقاذ فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية عددا من سكان المنازل المهددة بالانهيارات الطينية والحطام جنوب الولاية، بعد هبوب عاصفة تسببت بهطول أمطار سجلت معدلات هى الأعلى منذ عشرات السنين فى يناير الماضى، بينما تم اللجوء لاستخدام المروحيات فى عمليات الإنقاذ، بعد تسجيل وقوع إصابات بين السكان، مشيرين إلى أن سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء نتيجة للعاصفة تسبب فى إغلاق عدد من شوارع الولاية وتعطيل عمليات الإنقاذ، وانقطاع الكهرباء عن الآلاف من سكان الولاية.

يُشار إلى أن الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى كانت قد أعلنت أن الكوارث الطبيعية كبدت الولايات المتحدة خسائر قدرها 306 مليارات دولار أمريكى خلال 2017.