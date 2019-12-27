شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سرعات الرياح تهدأ والأمطار تنحسر على السواحل الشمالية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد مستمرة، لافتًا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، اليوم الجمعة، وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم يهدأ نشاط الرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه بداية من غدٍ السبت تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مناشدًا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميًا والقيادة بهدوء على الطرق بسبب سقوط الأمطار.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎهرة، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺷﺮق اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎهرة، تكون ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳط.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 2 درجة.