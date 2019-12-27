شكرا لقرائتكم خبر عن لو السايس نصب عليك وخد منك فلوس زيادة.. عقوبته تصل للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب، ضوابط استغلال أماكن وساحات انتظار السيارات فى الشوارع والميادين، وذلك وفقًا لمشروع قانون مقدم من أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوًا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، محددًا عقوبة المرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات حال قيامه بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (11) من مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود".

بينما نصت مادة ( 12) على أن (يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات).

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للممارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السياس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.