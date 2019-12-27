شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محطات ارتبطت بمحاكمة 7 متهمين بـ"خلية داعش الجيزة" بعد مرافعة النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة وتحديد جلستى 12 و13 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

فى 29 يوليو 2019، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وطلب دفاع المتهمين وقتًا للإطلاع على أوراق الدعوى، والتمسك بفض أحراز القضية وسماع أقوال الشهود.

المحطة الثانية.. فض الأحراز

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فى جلسة 26 أكتوبر فضت المحكمة أحراز القضية وضمت، حقيبة بداخلها سلاحين ناريين و9 أسلحة بيضاء متنوعة ما بين سكاكين وسنج، لفافة بداخلها ملابس عسكرية ومظروف بداخله 10 هواتف محمول تخص المتهم مصطفى إسماعيل، ضمت أحراز المتهمين أجهزة لا سلكية.

المحطة الثالثة.. أقوال الشهود

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى القضية ومن الشهود مجرى التحريات الذى تحدث على تكوين التنظيم، وعن الأماكن التى رصدها المتهمون لاستهدافها من بينها مطار وسيارة مواطن مسيحى وتمركز أمنى أسفل الرطريق الدائرى.

المحطة الرابعة.. مرافعة النيابة

فى 23 ديسمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ومن أبرز ما جاء فيها: سيدى الرئيس المجتمع ذاق مرارة الإرهاب، لقد أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة المصرية، تقف خلقة فئة باغية، حفنة ممن ضلوا وأضلوا، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضائها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية، العجب كل العجب لكل من تناسوا تعاليم الدين، العجب كل العجب لمن حرضوا على دم المسلمين.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وعماد الدرملى، وأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقى المتهمين.