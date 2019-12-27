شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تكشف: أردوغان يعين موظفين لوقف وهمي بعد جمع 350 مليون ليرة تبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين لجنة في الوقف الخاص بجمع تبرعات لصالح ما اسمهم "شهداء انقلاب 15 يوليو" حيث تم جمع 353 مليون ليرة كتبرعات لصالح الشهداء والمحاربين القدامى، فى الوقت الذى أكدت فيه المعارضة التركية بعد ذلك عدم وجود وقف يحمل هذا الاسم أو موجود في الإعلان الذي قد تم الإفصاح عنه من قبل الحكومة.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تم جمع مبلغ 301 مليون ليرة لصالح شهداء ومصابي انقلاب 15 يوليو، و52 مليون ليرة لصالح ضحايا تفجير مدينة بيشكتاش، مشيرا إلى أن كانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق، تخصيص وقف لجمع تلك التبرعات، إلا أن المعارضة التركية أكدت بعد ذلك عدم وجود وقف يحمل هذا الاسم أو موجود في الإعلان الذي قد تم الإفصاح عنه من قبل الحكومة. ليتضح أن المكان على الورق فقط، ولا وجود له على أرض الواقع، وتساءلت المعارضة التركية: أين ذهبت تلك الأموال التي تم تجميعها وبلغت 353 مليون ليرة.

وتابع موقع تركيا الآن، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بتعيين لجنة في هذا الوقف، وهذا القرار موقع من قبل الرئيس التركي أردوغان

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض سيزائي تمللي، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلي عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلي تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذي يحكمها في الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائي تمللي وبيرفين بولدان.

وقال موقع تركيا الآن، أن العاملين فى جريدة جمهورييت التركية المعارضة، وصحفيون من اتحاد الصحفيين التركى، نظموا وقفة احتجاجية ضد استهداف الجريدة من قبل أنصار أردوغان، بعد ما قال مقدم البرامج بقناة "أقيت تى في": دعونا نتجمع ونلقى قنبلة يدوية أمام جريدة جمهورييت.