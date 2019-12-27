شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية إلى السبت.. وجهود مكثفة لمواجهة التداعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، من استمرار هطول الأمطار بكثافة طبقاً لنتائج استقراء الخرائط المرفقة، وعدم سقوط أمطار اليوم الجمعة، واحتمالات معاودة هطول الأمطار بكثافة صباح السبت حوالى السادسة إلى الثامنة صباحاً على مناطق متفرقة من المحافظة، ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على مواجهة كافة تداعيات نوة الفيضة الصغرى، حيث كثفت شركة الصرف الصحى جهودها لمواجهة تجمعات المياه وتصريفها بأسرع وقت ممكن، لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال اللواء محمود نافع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النوة يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، وهو ما أدى إلى خروج مياه البحر الى الكورنيش، فى الطريق، وكذلك الرمال التى تراكمت أمام الشنايش وتسببت فى سدد بعضها.

وأوضح "نافع"، أن أكثر المناطق المتأثرة بخروج مياه البحر إلى الطريق كانت منطقة المندرة وصولاً إلى العصافرة وسيدى بشر، مؤكدًا إلى أنه تم السيطرة على الأمر، وشفط المياه خلال ساعتين من تجمعها، وذلك من خلال توجيه سيارة السيول إلى البؤر الساخنة وبالتنسيق مع الأحياء، كما تم كسح رمال البحر من لورد وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

وقد أعلنت شركة صرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة التحديات التى تواجهها المحافظة من نوات الشتاء، حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسى بالشركة على مدار الساعة.

Advertisements

كما كلف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار ساعة.

وتفقد اللواء نافع جميع المناطق الساخنة التى شهدت سقوط للأمطار، للوقوف على رفع أى تجمعات لمياه الأمطار الغزيرة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.





رئيس شركة الصرف الصحى



سيارة السيول لشفط المياه