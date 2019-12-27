شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غلق جزئى لشارع الهرم بسبب أعمال مترو الأنفاق لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الهرم جزئيا بسبب مترو الأنفاق، وستكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 29 الجارى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، على أن تقوم إدارة مرور الجيزة، ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية ، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع ، والتى تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من ميدان النصر إتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 29 الجارى.

وستبدا جميع الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط يوميا، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور اى زحام مرورى أمام حركة السيارات.

قال مصدر أمنى ، أنه سيتم وضع خطة تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة بمنطقة الهرم، لإنشاء محطات المترو على أن يكون هناك غلق جزئى للطريق لمدة 3 سنوات ، مع تحويل حركة السيارات لـ 13 شارع منعا للزحام المرورى ، ويتم الانتهاء حاليا من المرافق المتعارضة لإنشاء محطات المترو النفقية.

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يذكر أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ 13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.