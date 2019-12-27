أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 1.6 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى خلال العام الدراسى الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزيرة الصحة: فحص 1.6 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى خلال العام الدراسى الحالى التضامن: تخصيص منطقة للأطفال بمعرض ديارنا للتسهيل على الزوار صطحاب أبنائهم التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات الأوقاف تمنح 14 إصدارا لمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة لنشر الثقافة الوسطية بـ3 لغات القوى العاملة: ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.6 مليار درهم Advertisements مختار جمعة يقرر إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة وأمطار بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة صور.. انطلاق الفوج السادس للطلاب الوافدين لمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية وزارة البيئة: تصدير أكثر من 75 ألف طن فحم نباتى خلال 2019 دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام شهر جمادى الاولى لعام 1441 هجريا حملات لرفع الإشغالات بالقاهرة.. ونائب المحافظ يتفقد تطوير شارع البترول بالسلام

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