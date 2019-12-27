شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع المياه 12 ساعة عن منطقة العمرانية الشرقية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح غدًا السبت، عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، حيث أوضحت محافظة الجيزة، أن ذلك الإجراء جاء نظراً لحدوث عدة كسور بخط الطرد الرئيسى قطر 400 مم لمحطة رفع صرف صحى العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم الأمر الذى يستلزم سرعة إصلاحه، ويتطلب ذلك قطع مياه الشرب عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى المناطق المتأثرة .

وفى السياق، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلاً من رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حى العمرانية بمراعاة الانتهاء من الاعمال بالمواعيد المحددة ، لعدم التأثير على حياة المواطنين .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

يذكر أن محافظة الجيزة تجرى أعمال تغيير مرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ، بعدة شوارع يتم بها أعمال تطوير وإنشاءات جديدة منها شارع ترعة الزمر الذى يشهد تنفيذ مشروع محور الملك عبد الله وشارع ترعة المريوطية والذى يشهد أعمال تطوير للطريق وتغطيه جزء من الترعة لتأمين المرور بالطريق وتوسعته ، بالإضافة إلى نقل الموقف العشوائى وإنشاء بديل له بالقرب من الموقف القديم ، وذلك بالجزء الذى يتم تغطيته الأن من الترعة بالتعاون مع وزارة الرى وتحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة.