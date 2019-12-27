شكرا لقرائتكم خبر عن أين تقدم طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ فعليًا الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، الأربعاء المقبل الأول من يناير 2020، حيث يكون أول أيام تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات بالدائرتين، وتقدم طلبات الترشح إلى لجنتى تلقى الطلبات، ففيما يخص الدائرة الأولى بالجيزة تقدم إلى محكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، وفيما يخص دائرة مركز ملوى تقدم طلبات الترشح إلى محكمة المنيا الابتدائية، وتستمر اللجنتين فى تلقى طلبات الترشح حتى 8 يناير، على أن يكون الاقتراع فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، و فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة تكون الانتخابات فى الخارج يومى 6 و7 مارس، وفى الداخل يومى 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وكان مجلس النواب قد أرسل للهيئة الوطنية للانتخابات خطابًا يفيد خلو المقعدين لوفاة نوابهما وهما النائب محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، والنائب أحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على، أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".