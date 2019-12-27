شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
و يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات العداد الذكى :
- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.
- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن اى أعباء مالية ضمن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.
- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد
- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد.
- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل:
ـ الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت.
ـ استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة.
ـ أقصي حمل بالامبير والكيلو وات.
ـ استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق.
ـ الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.
ـ إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت والتاريخ.
ـ رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.
- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.
- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.
ـ يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.
- انتهت وزارة الكهرباء من تركيب 150 ألف عداد ذكى حتى الأن.
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