شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب 150 ألف عداد ذكى حتى الأن بمختلف أنحاء الجمهورية فى إطار خطتها لتركيب 250 الف عداد ذكى ب6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية بنهاية العام الحالي.

و يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات العداد الذكى :

- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.

- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن اى أعباء مالية ضمن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.

- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد.

- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل:

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ـ الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت.

ـ استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة.

ـ أقصي حمل بالامبير والكيلو وات.

ـ استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق.

ـ الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.

ـ إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت والتاريخ.

ـ رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

ـ يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

- انتهت وزارة الكهرباء من تركيب 150 ألف عداد ذكى حتى الأن.