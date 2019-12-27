شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 12 16

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 13 18

السويس 13 18

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 16 20

نخل 09 16

نويبع 15 23

طابا 15 21

كاترين 02 15

الطور 16 19

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 07 21

الأقصر 09 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 22

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 11 26

المنامة 19 23

أبوظبي 16 24

الدوحة 17 24

الكويت 10 24

دمشق 02 11

بيروت 13 16

عمان 05 08

القدس 07 09

غزة 12 17

بغداد 07 19

مسقط 19 25

صنعاء 04 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 12 18

تونس 11 18

الجزائر 09 16

الرباط 09 21

نواكشوط 16 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 06

إسطنبول 03 09

إسلام أباد 02 17

نيودلهي 05 16

جاكرتا 24 31

بكين -06 04

كوالالمبور 23 31

طوكيو 03 11

أثينا 06 12

روما 03 14

باريس 05 10

مدريد 01 14

برلين -02 04

لندن 07 09

مونتريال 00 05

موسكو -02 01

نيويورك 05 11

واشنطن 05 11