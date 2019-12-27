شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية:"طيبة.1" استقر فى مداره النهائى وكل أجهزته سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى المصرى طيبة .1 وصل واستقر فى المدار الخاص به على ارتفاع حوالى 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القمر مستقر حاليا فى مداره وتم الاتصال به من محطات التحكم للتأكد من جاهزيته ومدى كفاءة وعمل أجهزته، لافتا إلى أن محطات التحكم التى تتابع القمر موجودة فى 4 نقاط حول العالم منها فى أمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى المحطات الموجودة فى مصر .

وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن القمر رد بإشارات يتم تحليلها لمدة شهرين للتأكد من سلامة أجهزته الوظيفية، مؤكدا أنه لا توجد أية مشاكل فى القمر حتى الآن وكل أجهزتة سليمه والهوائيات الخاصة بالقمر توجهت حاليا نحو الأرض دون أية مشاكل ومتوقع أن يخضع القمر لاختبارات فى مدة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر قبل البدء فى تشغيله فعليا .

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وكشف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أنه من المتوقع بعد 3 شهور من إطلاق القمر الصناعى أن نتلقى منه الاتصالات، مضيفا أنه سيؤمن للمواطنين اتصالات وخدمات إنترنت مستمرة 24 ساعة فى اليوم دون انقطاع فى جميع أنحاء مصر.

وبإطلاق القمر المصرى " طيبة -1 " دخلت مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة والتى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.

وكانت الشركة قد سبق وأن انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعى قبل عملية الإطلاق، للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التواؤم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى