البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، صلوات القداس الإلهي بالكاتدرائية وذلك ضمن قداسات شهر كيهك القبطي وهو شهر ميلاد المسيح المعروف بالشهر المريمي إذ تصلي فيه الكنائس قداسات يومية وتسابيح مسائية.

تدخل الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى بدأ منذ أيام، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهي لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام.

تسابيح شهر كيهك تسمى "الثيؤطوكيات"، أى تمجيد العذراء والدة الإله وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وللعذراء الكثير من الرموز التى تقال فى التسبيحات تزيد على الـ15 رمزًا.