وزير الأوقاف يؤدى الجمعة اليوم بمسجد الحسين فى ذكرى مولد الإمام

تنظم وزارة الأوقاف، ​4 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا، والبحيرة ، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة، تحت عنوان: "وحدة الوطن سبيل قوته"​، مؤكدة أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ( إدارة ملوى )، ويشارك فيها كل من : الشيخ أحمد محمد عبد العزيز والشيخ طه على طه، والشيخ أحمد عادل خميس، والشيخ أحمد بكرى جاد، والشيخ ماجد معوض مبروك عباس، والشيخ أيمن فاروق يونس، والشيخ جمال عبد الحكيم عطية، والشيخ عماد عبد المعتمد أمين، والشيخ عبد الله شعراوى دياب، والشيخ رجب عبد الله عبد الرحيم.

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القافلة الثانية : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :الشيخ السيد فرحات السيد، والشيخ عمرو محمد طه، والشيخ محمد إبراهيم حموده، والشيخ علي فرج إبراهيم خليفة، والشيخ أحمد صدوق طعيمة.

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء إلى السبت، بمنطقة (حلايب) ويشارك فيها كل من : الشيخ طارق أحمد محمود، والشيخ عبد الله أحمد عبد الله، والشيخ أحمد أبو الخير برجل، والشيخ محمد عبد الرازق أحمد بدرالشيخ هيثم محمد عيد زايد.

القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء إلى السبت، بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) ، ويشارك فيها كل من :الشيخ عبد اللاه حمدان عبد اللاه، والشيخ صلاح أحمد عمر عقيلة، والشيخ شريف محمود جمعة العجيل، والشيخ السيد أحمد شعبان السيد، والشيخ محمد عبد النبي أحمد محمد.