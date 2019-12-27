شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنتهى من مشروع قانون موحد لإدارة المخلفات وتعرضه على "الوزراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون جديد للبيئة قائم على معايير الاقتصاد الدوار، بما يتواكب مع التطورات الوطنية والعالمية في مجال البيئة في العديد من الأطر، والتى يأتى فى مقدمتها التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وأوضحت ياسمين، فى حصاد أنشطة وزارة البيئة خلال 2019، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، وجارٍ عرضه على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

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وأشارت إلى أن وزارة البيئة وضعت إطار لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئى بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، تم خلاله التعاون مع العديد من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق تلك الأهداف وعرض إنجازات مصر في هذا المجال في المحافل والتقارير الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الوطنى، فقد ركزت الوزارة على التعاون مع كل الوزارات المعنية والتي يؤثر عملها على توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر فى تنفيذ الأهداف التي تحقق الحد من مصادر التلوث على البيئة، سواء من خلال الدعم الفنى أو توفير مصادر التمويل.

ولفتت إلى أن الوزارة ركزت على دور المجتمع بكل شرائحه لضمان تحقيق واستدامة مبادرات ومشروعات الوزارة بدءًا من طلبة المدارس من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي وإدماج المفاهيم والاتفاقيات البيئية في المناهج والأنشطة التعليمية، وصولاً لطلبة الجامعة من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات ومكتبة الإسكندرية، والتي يسعى لإكساب الشباب العلم والتطبيق والتغيير لسلوك الطلاب والمجتمع تجاه البيئة لخلق كوادر شابة تستطيع مواجهة القضايا البيئية في مختلف المجالات والتخصصات.