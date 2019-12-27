شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ملاحية: انتظام حركة الإقلاع والهبوط لليوم الثالث بموجة إضطراب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولى الخميس والذى يعد اليوم الثالث فى موجة إضطراب الطقس الذى تشهدة البلاد حاليا وانتظمت حركة إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة الرياح المحملة بالأتربة والرمال المحملة فى الهواء، وذكرت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون مشاكل.

وأضافت المصادر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحا أن التأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

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وأشارت المصادر إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وشدّد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بالعاصفة الترابية.

وشهدت البلاد نشاطا ملحوظا للرياح المحملة بالاتربة على القاهرة وبعض المحافظات لليوم الثالث على التوالى أدت إلى حجب الرؤية جزئيا على الطرق الرئيسية، ومن المنتظر طبقا لتقديرات هيئة الأرصاد الجوية، أن ينتهى هذا الطقس السيء خلال الساعات القادمة.