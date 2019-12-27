شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بالعجوزة وبولاق على المباني المخالفة وإزالة سور مديرية الزراعة بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة حي العجوزة بـ الجيزة، برئاسة اللواء هاني العناني، من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 100 ملم بشارع ابن خلدون أمام مستشفى الموظفين وإعادة ضخ المياه وتم شفط المياه المتراكمة وإعادة الشيء لأصله وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، كما نفذ حي العجوزة أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بشارع عبد القوى أحمد من شارع شهاب استجابة لمطالب المواطنين وتم أيضًا تطهير غرف صرف مياه الأمطار بنفقي وادي النيل و15 مايو استعدادًا لسقوط أمطار.

ونفذ حي بولاق الدكرور برئاسة العميد إيهاب مكاوى، حملة على المبانى المخالفة حيث تم فك شدة خشبية للعقار الكائن بشارع آل عمران المتفرع من شارع المساكن بإشراف عبد الله نور نائب رئيس الحى، كما تم شن حملة على المبانى المخالفة بشارع أولاد عمار من المساكن مع إيقاف للأعمال وتحرير محاضر وقرارات إزالة من التنظيم، كما تم تنفيذ قرار إزالة بالعقار الكائن بشارع أولاد عمار.

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وتنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات الدكتور رضا على أحمد قويطة رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، تم إحلال وتجديد شبكة إنارة بئر كويلة بمنطقة الحيز بقرية القصر، استجابة لأهالى الواحات.

وفى إطار خطة محافظة الجيزة نحو رفع كفاءة شوارع حى العمرانية بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم الانتهاء من رصف شارع أحمد لطفى السيد المتفرع من شارع الهرم تحت إشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد، ومحمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.

كما تمت إزالة سور مديرية الزراعة بشارع محمود سامى البارودى الآيل للسقوط، تمهيدًا لتوسعه الشارع وتسهيلاً لحركة المرور وإعادة بنائه مرة أخرى طبقًا لخط التنظيم فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وإشراف رئيس حى العمرانية والمهندس محمد جمال مشرف القطاع الشمالى.