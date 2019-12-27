شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 27/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

ﻛﻤﺎ يتوقع الخبراء أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺷﺮق اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة، تكون ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳط.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 2 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس باردا وعاصفا وماطراً على فترات، في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المرتفعات الجنوبية، وقد تمتد بعض زخات الأمطار المتفرقة نحو مدينة العقبة.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل لحدود 60-80 كم/ساعة تعمل على إثارة الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من البلاد.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً وغائماً مع هُطول زخات متفرقة من المطر بأجزاء من شمال ووسط المملكة.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود اجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، كما يحذر من تدني مستوى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في قمم الجبال. وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة.



