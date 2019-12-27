أخبار مصر | تفاصيل جولة رئيس الوزراء التفقدية لسور مجرى العيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة رئيس الوزراء التفقدية لسور مجرى العيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، آخر مستجدات الأعمال الجارية في سور مجرى العيون، وأصدر توجيهًا هامًا بأنه لا استثناءات في إزالة أي مباني متعدية على هذا الأثر الهام.

ورافق رئيس الوزراء في جولته الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام، وقيادات المنطقة الأثرية.

ومن ناحيته قام عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمشرف العام علي مشروع تطوير سور مجري العيون، بشرح مستجدات الأعمال حيث تم إزالة الرديم من داخل الأثر ومحيطه، وتجديد السياج المحيط به، وترميم مبنى الأخذ، والسواقي، وجاري استكمال بقية الأعمال.

وأضاف أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لتفقد السور خير دليل على اهتمام القيادة السياسية الملحوظ بقطاع السياحة والآثار، وجدية الدولة في تطوير المنطقة، وفي إخلائها من المدابغ والتعديات، والتعويض والأماكن التي الدولة وفرتها لأصحابها حيث تم نقلهم لأماكن أفضل.

وأشار الدباح أن مشروع التطوير سيغير وجه المنطقة، بما يدعم طابعها التراثي، ويحافظ الأثر من خلال ترميم شامل يقوم به مرممو الآثار بجد واتقان.