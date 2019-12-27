أخبار مصر | انتحر هربًا من الاعتقال بالكويت وآخر في خلاط أسمنت.. 2019 تكتب نهاية مصريين خارج الديار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحر هربًا من الاعتقال بالكويت وآخر في خلاط أسمنت.. 2019 تكتب نهاية مصريين خارج الديار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وينتهي عام 2019، ودائمًا ما تترك الأعوام ذكرى جميلة أو سيئة في أذهان الآخرين، ولكن العام الذي قارب على الانتهاء، ترك بصمة أليمة لعدد من أسر المصريين المقيمين في الخارج نتيجة فقدان ذويهم.

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ونجحت وزارة القوى العاملة في متابعة مستحقات المتوفيين المصريين من خلال المكاتب العمالية المتواجدة بالدول، ونقل جثامينهم إلى أرض الوطن.

ونعرض لكم إحصائية لوفاة المصريين بالخارج خلال عام 2019.