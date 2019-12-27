مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل مقتل الطفل مروان وضبط 12 قضية تهريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل مقتل الطفل مروان وضبط 12 قضية تهريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالبساتين

أمرت نيابة البساتين حبس مسجل خطر لاتجاره في مخدر الحشيش، 4 أيام علي التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات التكميلية للمباحث حول نشاط المتهم الاجرامي.

استمرار حبس عامل قتل زوجته في مدينة بدر

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس "مصطفى. ع. ع"، المتهم بقتل زوجته بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على عصابة المساكن بأكتوبر

تمكنت مديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط طالبين لاتهامهما بسرقة المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" فى منطقة أكتوبر.

ضبط عاطل لحيازته كمية من الهيروين بالوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لحيازته سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدر الهيروين حال تواجده داخل مسكنه بنطاق قسم شرطة الوراق.

مجلس الدولة: إسقاط محكمة الإسكندرية من المباني التراثية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبني محكمة الإسكندرية الشرعية الكائن بالعقار رقم 195 شارع الشهید مصطفي حافظ - حي الجمرك ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.

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ضبط 12 قضية تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

تجديد حبس ربة منزل وزوجها ٤٥ يوما بتهمة القتل العمد

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية كل من المستشار تامر حجازي، والمستشار محمود خليل، وبحضور يوسف سامح، رئيس النيابة، استمرار حبس ربة منزل وزوجها بتهمة القتل العمد.

براءة رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور من سب الهارب أيمن نور

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس ببراءة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والأستاذ محمد العسيري، رئيس التحرير، من تهمة إشاعة أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور، والذي كان قد أقام في وقتِ سابق، الجنحة الرقيمة ١٩٦٤٨ لسنة ٢٠١٩ جنح الدقي، بداعي نشر مقالًا يحمل في طياته- على حد زعمه - عبارات تفيد السب والقذف واشاعة أخبار كاذبة في جانبه.

ننشر أسباب الحكم على المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".

"عُذب وأجبر على لحس الكاوتش".. تفاصيل مرعبة في مقتل الطفل "مروان".. (صور)

"أب بلا قلب".. صفة يصعب تواجدها في قلب إنسان تجرد من كل صفات الإنسانية في تعامله مع أولاده، حيث انقلبت الموازين، عندما قرر "أحمد.ص" صاحب الـ33 عامًا، استخدام القسوة ليأخذ أولاده من زوجته الأولى بعد الانفصال، ليتركهم لزوجته الثانية، التي مارست الوحشية في أقسى صورها، لتتفنن في تعذيبهم وضربهم وإذلالهم، حتى لفظ "مروان" أبن الـ3 سنوات أنفاسه الأخيرة بين يديها، لا حولة له ولا قوة، غير قادر على الكلام ليعبر عن ما يتعرض له، من سادية ووحشية، لتنطلق روحها إلى بارئها ملاكًا لم يتذوق من طعم الدنيا سوى المرار، بعيدًا عن حضن الأم، دون حنان أب، في قبضة وحشية لإمرأة فولاذية.