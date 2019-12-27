مصر | مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بسبب عمود إنارة في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بسبب عمود إنارة في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت ربة منزل بالعقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم الخميس، نتيجة تعرضها للصعق بكهرباء عمود إنارة أمام منزلها بعزبة مارون التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول المستشفى المدعوة "نجفة ع.ق.ا" 31 سنة ومقيمة بعزبة مارون بالكوم الاخضر التابعة لمركز حوش عيسي جثة هامدة نتيجة صعق عمود كهربائى بجوار منزلها.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.