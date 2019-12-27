مصر | "عرباوي وجواهرجي".. كواليس السطو المسلح على صاحب محل مصوغات بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عرباوي وجواهرجي".. كواليس السطو المسلح على صاحب محل مصوغات بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل إطلاق أعيرة نارية على جواهرجي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن المجني عليه معروف عنه حيازته مبالغ مالية، وفي شهر أغسطس سرقوا 75 جرام ذهب منه.

وأضافت التحريات أنه في يوم 19 سبتمبر، قام 5 أشخاص ملثمين، ومسلحين، بالسطو المسلح عليه ومحاولة سرقته، لاعتقادهم حيازته مصوغات ذهبية، وبعد اكتشافهم عدم حيازته مصوغات ذهبية، أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، بعد تمكنه من الهرب منهم، وشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه "عرباوي" هارب من جنايتين سرقة الإكراه بـ13 سنة سجن.

وواصلت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية المتهمين والوصول إليهم بعد 3 أيام من إرتكاب السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليهم.

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كان تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية دائرة المركز، بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، مما أدى لحدوث تلفيات.

وبتشكيل فريق بحث من الأجهزة المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزة أحدهم بندقية آلية و3 طلقات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإتفاقهم على سرقة المجنى عليه، لإعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وقيامهم بتتبع المذكور.

وعقب إستقلاله سيارته قاموا بمحاولة إيقافه عنوةً بواسطة سيارة ملك أحدهم إلا أنهم فشلوا فى ذلك، الأمر الذى دفع أحد المتهمين بإطلاق عيارين ناريين عليه وتمكن المُبلغ من الهرب، وتخوفهم من ملاحقته لعدم ضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.