شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: ثورة يناير عمرها 3 أيام وانتهت بخروج الإخوان من السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، إن الإخوان كانت لهم سيطرة في عهد مبارك.

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وتابع الفيلسوف والمفكر الكبير، أنه كان مهيئًا لاستقبال ثورة 25 يناير ولكن الثورة كان مدتها ثلاثة أيام فقط وانتهت مع خروج الإخوان من السجون، الأمر الذي تسبب في مرضه لحدوث النهاية المأساوية وهي تفكك الدولة.

وأشار مراد وهبة إلى أن الإخوان توغلوا في عصر السادات أكثر من عهد جمال عبدالناصر، وفي عهد مبارك كانوا متحكمين سريًا.

وأكد أن مهمة المثقفين وضع رؤية مستقبلية قادمة، تكون بديلة للوضع القائم في حال تأزمه وفشله وعدم قدرته على تطوير ذاته، لافتا إلى أن الوضع القائم في أعقاب 25 يناير كان متأزمًا لسيطرة الإخوان عليه.