شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر كنسي: علاقتنا بالكنيسة الروسية طيبة.. والأخبار المتداولة لا تخصنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر كنسى إن العلاقة بين الكنيستين القبطية والروسية طيبة، مشيرًا إلى أن المقصود بالبيان المتداول للكنيسة الروسية هو كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وهو ثيؤدوروس الثاني، والملقب بالبابا والبطريرك.

وتدولت أخبار مغلوطة منسوبة للكنيسة الروسية بأنها أعلنت الخميس قطع علاقاتها مع بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، تواضروس الثاني، بعد أن اعترف بالكنيسة الأوكرانية المستقلة.