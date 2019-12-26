شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: الجيش المصري تحمل المسؤولية بجسارة منذ 25 يناير وأوفى بكل عهوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي وجه التحية للدكتور على عبد العال كرمز لمجلس النواب المصري، وذلك لموافقة المجلس على التعديلات الدستورية، لا سيما ما يتعلق بمادة حفظ الجيش على مدنية الدولة والدستور والديمقراطية.

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وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمة الرئيس السيسي للدكتور على عبدالعال كانت محل احترام كل النواب الذين كانوا مع الاتجاه.

وأوضح بكري أن موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية كانت إحساسا وإدراكا لمخاطر المرحلة التي تعيشها الدولة المدنية وثقة في جيش مصر الذي تحمل المسؤولية بجسارة منذ 25 يناير ولم يتأخر في التضحية من أجل هذا الوطن.

وأكد بكري أن الجيش المصري أوفى بكل عهوده وسلم السلطة وساعد على انتخاب مجلس النواب بعد 25 يناير.