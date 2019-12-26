شكرا لقرائتكم خبر عن «العباسي» يكشف تفاصيل مشروع غرب المنيا: «الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد العباسي، نائب نقيب فلاحي مصر، إن الفلاح يُعد أساس بناء أي مجتمع متكامل، حيث إن الفلاحين هم من لهم نظرة ثاقبة في خدمة الأرض والحفاظ عليها، كما أن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي يعمل في الأرض ويخرج محاصيل ويعرف قيمة المحصول، ويمد الدولة والسوق المحلية وكذلك للتصدير بكل أنواع الزراعات والفواكه.

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وأضاف «العباسي»، خلال حواره ببرنامج «بيوتنا»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين وأبنائهم، حيث إنهم أكثر قدرة على استصلاح الأراضي الصحراوية، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها وعي شديد بأهمية الزراعة في النهوض بالدولة المصرية، وذلك من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأشار نائب نقيب الفلاحين إلى أن مشروع غرب المنيا يحتوى على 420 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو رقم كبير للغاية، مما جعل المنيا عروس الصعيد أرضًا خصبة بدرجة كبيرة، كما أن مواردها في منتهى الجمال، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقديم الآلات الزراعية الحديثة التي تساعد الفلاحين في القيام بمهام عملهم بأيسر حال.

وتابع: «الفلاحون يدخلون في مشاريع قومية واستثمارية، فتم خلال مشروع غرب المنيا فتح مصنع لإنتاج زيت الزيتون من ناتج زراعة الزيتون، ومصانع أخرى للتمور، المعيشة في غرب المنيا متوفرة وهناك شبكة طرق عالمية في مصر».