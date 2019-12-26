شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يصدر قرارًا بتكليف باسم عبدالكريم مستشارًا إعلاميًا للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، في بيان، مساء الخميس، قرارًا بتكليف باسم سامى عبدالكريم، مستشارًا إعلاميًا لوزير الطيران المدني، بجانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بوزارة الطيران، خلفًا لدينا الفولى، مدير عام الدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران.

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