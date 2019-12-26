شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس فرقة «مزيك»: هدفنا توصيل الموسيقى النوبية لكل العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال «مزيك»، مؤسس فرقة «مزيك»، التي تُعد أول تجربة مصرية تمزج بين فرقتين في جسد فريق موسيقي واحد، فرقة عشرة غربي وفرقة قص ولزق، والتي تقدم المزيكا النوبية ولاقت قبولا جماهيريا كبيرا وشهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، إنهم في البداية كانوا عبارة عن فرقتين، ثم اندمجوا وأصبحوا فرقة واحدة وأطلقوا عليها اسم «مزيك»، موضحا أنهم سافروا جميع بلاد العالم من أجل لعب المزيكا النوبية لما لاقته من شعبية كبيرة.

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وأضاف «مزيك»، خلال لقائه ببرنامج «لدينا حكايات أخرى»، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الخميس، أن الفرقة تقوم بعمل مجموعة أرتام تعتبر جميعها أفريقية، مشيرا إلى أن أصول المزيكا التي يقدمونها نوبية ولم يضيفوا عليها أي شيء من إيقاعات جديدة، موضحا أنهم بدأوا في الظهور منذ سنتين ولكن المجموعتين كانتا تلعبان المزيكا منذ عام 2007 بالتحديد.

وأوضح أن هدفهم توصيل المزيكا النابعة منهم كفريق للجمهور الذي يتابعهم بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أن الموسيقى النوبية مثلها مثل أي موسيقى يقبلها البعض ويرفضها البعض الآخر بسبب الأذواق والمزاج العام.

وأشار إلى أنهم يحاولون توصيل الموسيقى النوبية بلونهم كفرقة «مزيك»، موضحا أن الفرقة تتبع المزيكا الخماسي وهي لغة أهل النوبة الأصلية، لافتا إلى أن كل لغة لها رتم خاص بها، والنوبة بها لغتان أساسيتان.