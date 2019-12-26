شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: السيسي تحدَّث بشفافية واضحة خلال لقائة بالإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث بشفافية واضحة خلال لقائه مع رؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين المصريين.

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وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي قام بحديث مفتوح من القلب مع الصحفيين والإعلاميين المصريين على هامش افتتاح مشروعات تنمية الإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم.

وأضاف مصطفى بكري أن الرئيس السيسي تحدث مباشرة في مختلف القضايا وكان الحديث عفويًا دون ترتيب، وترك السيسي الأسئلة والحديث لكل من يريد أن يسأل، وقال إنه متواجد حتى ينتهي الجميع من الأسئلة الخاصة بهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص على ذلك التقليد ويستمع إلى الصحفيين والإعلاميين وأيضا يسمعه الصحفيون والإعلاميون، موضحًا أنه تم التحدث في الأوضاع الداخلية والعربية والدولية، وتم طرح العديد من الأسئلة من مختلف الحاضرين.