شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحظر استيراد 23 منتجًا زراعيًا للحد من إغراق السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الزراعة العراقية تنفيذ قرار وزير الزراعة العراقي الصادر في شهر مايو الماضي بحظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية من جميع دول العالم، حفاظاً على المنتج المحلي ولتشجيع الفلاحين والمزارعين على الاستمرار بالإنتاج، مؤكدة أنه «سيتم فتح استيراد هذه المحاصيل عند انتهاء موسم الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحاصيل المدرجة ضمن قانون الحجر الزراعي».

Advertisements

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن القرار العراقي يشمل جميع دول العالم وليس موجها للصادرات الزراعية المصرية، ويهدف لتوفير العملة الأجنبية لدى العراق، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطابات رسمية لشركات تصدير الحاصلات الزراعية بوقف تصدير 23 منتجا زراعيا من مصر إلى سوق العراق.

وأضاف «العطار» أن وزارة الزراعة تلقت إخطارًا من مكتب التمثيل التجارى المصري في العراق ومذكرة من وزارة الصناعة، للإبلاغ عن حظر استيراد 23 منتجا زراعيا بسبب تحقيقها الاكتفاء الذاتي وشمل الحظر جميع دول العالم وشملت قائمة المحاصيل المحظورة (الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكرنب، القرنبيط، الخس، الجزر، الثوم، البصل الأخضر، بنجر السكر، البطيخ، الذرة الصفراء، التمر، النبق، القرع، الرمان، البنجر، الشجر، اللفت، القمح، الحنطة، الشعير، والعسل).

وطالب العطار شركات التصدير ومفتشى الحجر الزراعي المعنيين بأقسام التصدير، بالالتزام بتنفيذ القرار لتجنب المخاطر الاقتصادية على الصادرات، موضحا أن بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية توضح ان الصادرات الزراعية المصرية للعراق لا تتجاوز 3% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية سنويًا، بقيمة تقترب من 70 مليون دولار عن كميات تصل إلى 138 ألف طن.