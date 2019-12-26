شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية الشبابية بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني منذ قليل صلوات التسبحة الكيهكية الشبابية "سينرچيا 3"، التي تنظمها لجنة جامعة بأسقفية الشباب، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وعدد من الأساقفة والكهنة، وتعد تلك المرة، الثالثة التي يشارك فيها البابا في التسبحة، إذ سبق وجرى إقامتها عام 2014، و2018.

كان من المقرر أن تبدأ التسبحة في التاسعة من مساء اليوم، وسيجري السماح بدخول المشاركين في التسبحة، اعتبارا من السابعة مساءً، وذلك بالبطاقة الشخصية، وبدون دعوات خاصة، والمشاركة متاحة فقط للشباب، بدءًا من أولى جامعة، وحتى سن 30 سنة، وممنوع حضور الأطفال، مع عدم توقع قبول استثناء في هذا الأمر.

من الليل وحتى مطلع الفجر، تدخل الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى بدأ منذ أيام، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهي لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام.

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تسابيح شهر كيهك تسمى "الثيؤطوكيات"، أى تمجيد العذراء والدة الإله وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وللعذراء الكثير من الرموز التى تقال فى التسبحات تزيد عن الـ15 عشر رمزًا