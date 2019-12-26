شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكشف خطط 2020 وطموحات الحكومة..وقضايا أخرى تقرؤها السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حواراً مفتوحاً مع عددٍ من الكتاب والصحفيين في مقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في بداية سلسلة لقاءات يعقدها خلال الفترة المقبلة؛ للاستماع لكافة الآراء والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون بشأن القضايا المجتمعية المثارة حالياً، واستعراض كافة الجهود التي تبذلها الحكومة بشأنها، وجهودها نحو دفع دفة العمل بجميع قطاعات الدولة.



اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع الكتاب

وفى حوار مطول، تحدث مدبولى لعدد من رؤساء تحرير الصحف عما تحقق من إنجازات فى عام 2019، وخطط الحكومة الطموحة لاستكمال مسيرة البناء خلال عام 2020، بخلاف آلية تحسين مستويات المعيشة للمواطنين لجني ثمار ما تحقق من تنمية، وغير ذلك من الملفات التى تنشر كاملة فى عدد السبت من ”الخليج 365”.. وأبرزها:

ـ رئيس الوزراء: أتواجد فى الشارع باستمرار للإستماع للمواطنين

ـ رئيس الوزراء: ربنا كرم مصر وحققنا الكثير من الإنجازات فى ظل ظروف صعبة

ـ رئيس الوزراء: زمان كنا بنقترض علشان ناكل ونشرب ولكن الأن الإقتراض للبنية الأساسية وللمشروعات التى تخلق فرص عمل

ـ الدكتور مصطفى مدبولى: نستهدف خفض عجز الموازنة لـ8% بعد أن كانت تتجاوز14%

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ـ رئيس الوزراء: زيادة دعم الصادرات من 4 لـ 6 مليار دولار

ـ رئيس الوزراء: حريصون على عودة القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة فى إدارة المشروعات

ـ رئيس الوزراء: لا نزاحم القطاع الخاص ولكن مسئوليتنا توفير من 750 ألف إلى مليون فرصة عمل

ـ رئيس الوزراء: وزير الإعلام دوره تنسيقى ويعبر عن الحكومة

ـ رئيس الوزراء: ما وفرناه من عجز الموازنة سيتوجه لدعم المشروعات فى المحافظات وهناك 20 مليار جنيه نوجهها للقرى الأكثر احتياجا