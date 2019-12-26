شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يجاهر بالخيانة ويطالب أردوغان بتدخل عسكرى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس إن فائز السراج طلب رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكرى جوى وبرى وبحرى لصد هجوم تشنه الجيش الوطنى الليبي التى تسعى للسيطرة على طرابلس.
وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس فى وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.
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