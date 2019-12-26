براءة محام من تهمة خيانة أمانة للدكتور "النشائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم الخميس، ببراءة المحامي عدنان عبدالمجيد في اتهامه بخيانة الأمانة بعد قبول استئنافه على حكم حبسه.

وكانت محكمة جنح عين شمس، قضت غيابيًا، بمعاقبة المحامي عدنان عبد المجيد بالحبس سنة، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتبديد الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 1199,1201 لسنة 2ق اقتصادية القاهرة، الصادر لصالح العالم المصري الدكتور محمد النشائي والتي كانت مسلمة إليه بصفته وكيلا بالأجر.

بدأت القضية بامتناع الدكتور النشائي عن دفع أتعاب المحامي بعد عمله في إحدى قضاياه لمدة 17 عاما، فحبس الأخير الصيغة التنفيذية للحكم لحين الحصول على أتعابه، ما دفع العالم الفيزيائي لرفع دعوى خيانة أمانة ضده.